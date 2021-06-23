В Нижнем Тагиле растет заболеваемость COVID-19

Ситуация с коронавирусом остается тяжелой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнем Тагиле впервые с января 2021 года прирост заболевших коронавирусом составил 52 человека за сутки по состоянию на 22 июня. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 во втором по величине уральском городе составил 6 707. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Из-за постепенного роста новых пациентов с COVID-19 в Нижнем Тагиле в Городской больнице №1 организованы новые дополнительные места для пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно о выявлении COVID-19 у сотрудника лагеря «Звездный» под Нижним Тагилом. Из-за этого работа медицинского учреждения была временно приостановлена.

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