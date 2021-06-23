Где сделать прививку от коронавируса в Екатеринбурге 23 июня 2021: список адресов

Прививку от коронавируса можно поставить в торговом центре
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Кроме медицинских учреждений прививку от COVID-19 можно поставить в торговых центрах. Оперативный штаб региона представил актуальный список мест, где можно привиться от коронавируса 23 июня 2021 года.
ЕКАТЕРИНБУРГ
1. ТЦ «Мега», улица Металлургов, 87 – с 15 до 19 часов.
2. ТРК «Парк Хаус», улица Сулимова, 50 – с 10 до 14 часов.
НИЖНИЙ ТАГИЛ
ТРЦ «DEPO», Свердловское шоссе, 31б – с 16 до 20 часов.
ИРБИТ
Сбербанк, улица Елизарьевых, 33 – с 10 до 16 часов.
Для вакцинации в торговых центрах предварительная регистрация не нужна.
Чтобы поставить прививку от коронавируса в медицинском учреждении по месту жительства, нужно записаться:
1. На официальном сайте медицинского учреждения.
2. По телефону 122
3. Через «Госуслуги»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Свердловской области развернули дополнительные койки для больных коронавирусом и пневмониями. Места подготовили в семи медучреждениях региона (подробнее)
Евгений Куйвашев объявил о третьей волне коронавируса в Свердловской области. Глава региона отменил массовые мероприятия, которые были должны пройти на Урале в ближайшие дни (подробнее)