Где сделать прививку от коронавируса в Екатеринбурге 23 июня 2021: список адресов

Прививку от коронавируса можно поставить в торговом центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Кроме медицинских учреждений прививку от COVID-19 можно поставить в торговых центрах. Оперативный штаб региона представил актуальный список мест, где можно привиться от коронавируса 23 июня 2021 года.

ЕКАТЕРИНБУРГ

1. ТЦ «Мега», улица Металлургов, 87 – с 15 до 19 часов.

2. ТРК «Парк Хаус», улица Сулимова, 50 – с 10 до 14 часов.

НИЖНИЙ ТАГИЛ

ТРЦ «DEPO», Свердловское шоссе, 31б – с 16 до 20 часов.

ИРБИТ

Сбербанк, улица Елизарьевых, 33 – с 10 до 16 часов.

Для вакцинации в торговых центрах предварительная регистрация не нужна.

Чтобы поставить прививку от коронавируса в медицинском учреждении по месту жительства, нужно записаться:

1. На официальном сайте медицинского учреждения.

2. По телефону 122

3. Через «Госуслуги»

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