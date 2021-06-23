Рабочий, пострадавший во время пожара в вагоне на станции Камышлов, скончался

Фото: УрСУТ СК России

Рабочий, пострадавший во время пожара в жилом купейном вагоне на станции Камышлов 18 июня, скончался в больнице от отравления угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

- Бригада монтеров пути прибыла на станцию Камышлов Свердловской железной дороги для выполнения ремонта железнодорожного полотна на участке Камышловской дистанции пути и разместилась в жилом купейном вагоне, предназначенном для проживания работников в период выполнения работ. В ночное время в вагоне, где находились 9 человек, произошло возгорание, - рассказали в УрСУТ СК России.

Следователи допрашивают свидетелей и изучают видеозаписи с места пожара. Кроме того назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая экспертизы. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.