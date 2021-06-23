В домах около трех тысяч свердловчан нет электричества из-за обрушавшегося ураганного ветра

Без света жители региона остались в том числе из-за поваленных деревьев Фото: группа ВКонтакте инцидент Екатеринбург

По Свердловской области прошелся грозовой фронт – сильный ветер не только повалил множество деревьев, но и оставил без электричества тысячи жителей региона. Сейчас над устранением повреждений работают энергетики.

- Мы рассчитываем, что в течение двух-трех часов электроснабжение всех потребителей будет восстановлено в полном объеме, - рассказал заместитель руководителя регионального штаба энергобезопасности - первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

Ночью специалисты вернули свет жителям 908 домов в Березовском и 323 в Среднеуральске. Сейчас, без электричества остается около трех тысяч жителей. В Екатеринбурге энергетики работают над восстановлением электроснабжения в 120 частных домов. Также света пока нет у жителей 45 частных домов поселке Октябрьский Сысертского района, 91 дома в поселке Черемша Асбестовского городского округа и 16 домов частного сектора Арамили.