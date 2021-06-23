В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле развернули центры КТ-диагностики для заболевших коронавирусом

Компьютерную томографию можно сделать в семи медучреждениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле Минздрав развернул центры КТ-диагностики для заболевших коронавирусом. Об этом рассказали в региональном оперштабе.

- Это сделано для обеспечения своевременной диагностики и выявления новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в Telegram-канале СтопCOVID-19.

В Екатеринбурге КТ-центры открыты в ГКБ №14, Областном противотуберкулезном диспансере и Госпитале ветеранов войн, в Нижнем Тагиле – в Городской инфекционной больнице и ГБ №1.

Напомним, накануне Минздрав развернул 954 дополнительных койки в медучреждениях региона для больных коронавирусом и пневмониями.

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