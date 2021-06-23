Фото: группа ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге сегодня ночью, 23 июня, сильный ветер во время грозы повалил 17 деревьев. Об этом рассказали в МЧС по Свердловской области. Некоторые упавшие деревья перекрыли проезжую часть, а пять - упали прямо на припаркованные автомобили и сильно повредили их.

- Прохождение грозовых явлений, с порывами ветра до 18-20 метров в секунду в Екатеринбурге. Пострадавших нет, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Фото: Игорь Щукин

Также из-за урагана 370 жителей частного сектора в Екатеринбурге ночью остались без электричества. Всего свет погас в 120 домах. Сейчас, по данным «Россети Урал», нарушения уже устранены.

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