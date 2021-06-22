Организаторы Ural Music Night официально перенесли фестиваль на неопределенный срок

Организаторы «Ночи музыки» заявили, что не готовы рисковать здоровьем музыкантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль Ural Music Night официально перенесли на неопределенный срок. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в Свердловской области началась третья волна коронавируса. Из-за чего по всему региону стали отменять массовые мероприятия. Так, под удар попала «Ночь музыки», которая должна была состояться 25 июня. Изначально организаторы уверяли, что мероприятие состоятся не смотря ни на что, и для этого даже ввели обязательную регистрацию на некоторых площадках.

- Это тяжело, и в это не верится. Еще вчера мы усиленно готовились, строили планы и переживали в ожидании, а теперь… сцены разбираются, музыкантам приходится сдавать билеты, зрители не знают, какой информации верить, - сообщают в пресс-службе Ural Music Night

Организаторы «Ночи музыки» заявили, что не готовы рисковать здоровьем музыкантов, зрителей и всех, кто принимает участие в фестивале в самых разных ролях. Планируется, что фестиваль состоится в 2021 году, пока что конкретной даты проведения нет.