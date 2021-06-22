На Среднеуральске «Водоканал» заплатит 70 тысяч рублей за подтопленный дом

Предприятие возражало против удовлетворения исковых требований Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске ООО «Тепловодоканал» заплатит порядка 70 тысяч рублей за подтопленный дом. Инцидент произошел еще в ноябре 2019 года. Тогда на улице Металлистов прорывало трубопровод с холодной водой. Сотрудники «Тепловодоканала» оперативно устранили неисправность, однако на следующий день вновь произошел прорыв, и вся вода из ливневки перешла на участок жильцов рядом стоящего дома

Из-за прорыва трубопровода были затоплены треть земельного участка и подвал дома площадью 36 квадратных метров метров. Семье с двумя маленькими детьми, которая проживала в том доме, был причинен ущерб в размере 67 тысяч рублей.

- Супруги, действуя также в интересах двоих несовершеннолетних, обратились в Верхнепышминский городской суд с иском к ООО «Тепловодоканал». Они просили взыскать с ответчика возмещение ущерба, госпошлину, расходы на проведение экспертизы и компенсацию морального вреда, - сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда. Предприятие возражало против удовлетворения исковых требований, по словам его представителей, люди сами содержали трубопровод ненадлежащим образом. Однако суд встал на сторону пострадавших.