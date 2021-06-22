В Екатеринбурге уроженца среднеазиатской республики задержали с крупной партией наркотиков

Подозреваемый приготовил наркотик с целью дальнейшего сбыта на территории города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с крупной партией героина задержали 27-летнего уроженца среднеазиатской республики. В середине июня наряд инспекторов ДПС во время патрулирования ВИЗа заметили припаркованный Hyundai Solaris

Раньше здесь уже находили тайники с запрещенными веществами, поэтому полицейские решили проверить водителя. Во время беседы он держал в руках телефон, на котором была открыта карта с предполагаемым расположением «закладки».

- В результате полицейские обнаружили и изъяли полимерный белый пакет, внутри которого находился сверток. Впоследствии было установлено, что изъятое является наркотическим средством героин весом 499,5 грамма, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

По предварительным данным, подозреваемый приготовил наркотик с целью дальнейшего сбыта на территории города. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.