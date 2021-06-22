В Камышлове прокуратура выявила мошенническую схему при сносе ветхого жилья

Подрядчик должен был утилизировать строительный мусор, но так этого и не сделал Фото: Иван Макеев

В Камышлове сотрудники прокуратуры выявили покушение на мошенничество на сумму более 700 тысяч рублей.

В ходе проверки надзорного ведомства было установлено, что 15 декабря 2020 года Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации Камышловского городского округа заключил муниципальный контракт с ООО «Ресурс 96». Подрядчик должен был снести ветхие и аварийные дома. Цена контракта составила 710 тысяч.

При этом, согласно условиям тендера, фирма после сноса домов была обязана утилизировать строительный мусор на полигоне.

- Прокуратура установила, что подрядчиком вышеуказанное обязательство не исполнено: мусор на полигон не вывезен и не утилизирован, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом в конце декабря прошлого года подрядчик предоставил в Комитет документы, подтверждающие исполнение контракта. Прокуратура установила, что эти документы являются подложными. Таким образом, должностные лица попытались нанести администрации Камышловского городского округа ущерб на довольно крупную сумму.

Результаты своей проверки прокуратура направила в следственные органы. На основании этих материалов силовики завели уголовное дело по статье (Покушение на мошенничество в крупном размере). Сейчас расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.