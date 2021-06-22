На Урале молодой человек случайно застрелил своего товарища на охоте

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Сысерти местного жителя подозревают в убийстве своего товарища на охоте. В следствии считают, что 17 июня 24-летний молодой человек вместе со своим 32-летним знакомым отправился на незаконную добычу дичи, примечательно, что в эти дни сезон охоты запрещен. Мужчины подстрелили косулю, однако этого им было мало. В качестве трофея они хотели получить тушу лося.

- Разделившись, они пошли разными путями навстречу друг другу. Вскоре подозреваемый увидел лося и произвел в направлении животного выстрелы. Но в результате смертельное ранение получил и знакомый подозреваемого, который оказался на линии огня, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

- При этом уралец пояснил, что на линии огня он своего знакомого якобы не увидел. После охоты, не найдя своего приятеля, охотник уехал домой. Также в отношении любителя лосятины возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи СКР продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента. Для определения точной причины смерти потерпевшего назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.