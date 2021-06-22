В Екатеринбурге будут судить мужчину, который ограбил офис микрофинансов и салон сотовой связи

Налетчика обвиняют по статье «Разбой, совершенный в крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в суд передали уголовное дело в отношении мужчина из Березовского, которого обвинили в разбойных нападениях на офисы микрозаймов, а также в грабеже салона по продаже мобильных телефонов. В полиции считают, что на первое преступление мужчина пошел 3 апреля.

Около 13:45 он зашел в помещение микрофинансовой организации на улице Технической. Угрожая пистолетом, он связал руки сотруднице офиса.

- Применяя в отношении последней насилие, потребовал от девушки передать ему денежные средства. Девушка открыла ящик, расположенный под рабочим столом, из которого обвиняемый вынес денежные средства в размере свыше 9 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

По аналогичной схеме обвиняемый ограбил салон по продаже сотовых телефонов 6 апреля на той же улице Технической. Тогда были похищены гаджеты на общую сумму 356 тысяч рублей. Налетчика обвиняют по статье «Разбой, совершенный в крупном размере».