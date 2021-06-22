«Комсомолка» помогла родителям вернуть деньги за выпускной в гимназии №5

После публикации «Комсомольской правды» деньги удалось вернуть Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Недавно в родительских чатах элитной гимназии №5 Екатеринбурга разгорелся скандал из-за того, что оргкомитет собрал деньги, но не согласовал место проведения выпускного с родителями. Когда дело коснулось смет, выяснилось, что более 200 человек – это около 103 выпускников и 100 родителей должны были отмечать праздник в тесном помещении без окон. Все попытки вернуть деньги и поменять место проведения выпускного заканчивались бесконечными спорами. А речь шла о сумме 1 миллион 106 тысяч рублей. С родителей взяли – 8 600 рублей за ребенка и с каждого взрослого по 2 200 рублей.

-Сумма, которая была собрана со всех, превышала миллион рублей. В такую же цену можно было провести праздник в более приличных местах, где условия в разы лучше. Это и Ельцин центр, и "Рамада", - возмущались родители.

Сегодня в редакцию поступило сообщение от благодарных родителей, которые сказали, что после публикации «Комсомольской правды» деньги удалось вернуть.

Вместо солидного кафе выпускников хотели отправить в бар, который раньше был гаражом или автосервисом. Фото: предоставили родители выпускников

- Спасибо вам большое от всех родителей. Деньги вернули. Очень признательны вашей редакции. Мы обратились в полицию и подали иски в суд, затем Ольга Богачева (имя и фамилия изменены – Прим. Ред.), сказала написать заявление на возврат денежных средств, и вернула все деньги.

Теперь часть старшеклассников отметят выпускной в Ельцин-Центре.

-Выпускной будет. Все, кто был не согласен с клубом, договорился с Ельцин-Центром и наш праздник пройдет там, - подтвердили родители.