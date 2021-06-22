Первоначально чиновника заключили в СИЗО, но позже отпустили под денежный залог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области впервые прокомментировал так называемое «дело МУГИСО». Главным обвиняемым по нему проходит бывший министр госимущества Свердловской области Алексей Пьянков. Его обвиняют в масштабных растратах госимущества, а также злоупотреблении служебными полномочиями. Также следствие считает его основателем преступной группы, ущерб от деятельности которой составляет около полумиллиарда рублей.

Сейчас Алексей Пьянков, на которого заведены несколько уголовных дел, занимает должность советника губернатора Свердловской области.

Вопрос о «деле МУГИСО» губернатору задали в ходе брифинга после заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

- В начале июня так называемое «дело МУГИСО», как говорится, вытащили из шкафа. Оно то появляется в публичном поле, то исчезает. С чем на ваш взгляд это связано?

- С чем это связано я гадать не буду. Могу сказать лишь одно, к Алексею Пьянкову я отношусь также, как относился раньше. Уверен, что по истечении шести лет наши правоохранительные органы, я надеюсь, поставят в этом вопросе точку, - отметил глава региона.