С начала года в регионе зарегистрировано около 4 000 нарушений ПДД водителями автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области инспекторы ГИБДД под видом пассажиров проверят водителей автобусов. Масштабные проверки пройдут с 23 по 25 июня.

- На конечной остановке водителю будет предъявлен перечень допущенных нарушений, составлены административные материалы, с помощью специального оборудования будет проверено технической состояние автобусов, наличие необходимых документов, предусмотренных законодательством, наличие отметок должностных лиц автопредприятий, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

С начала года в регионе зарегистрировано около 4 000 нарушений ПДД водителями автобусов. Кроме того, выявлено 832 автобуса с техническими неисправностями, причем в 13 случаях водители ездили с неисправным рулевым управлением и тормозной системой.

После проверок в отношении должностных лиц транспортных предприятий, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию автобусов составлено 170 административных материалов, еще 20 - в отношении юридических лиц.

В ГИБДД отмечают, что в этом году в Свердловской области зарегистрирован рост количества ДТП по вине водителей автобусов. В этих авариях погибли 11 человек. Одно из самых серьезных - это ДТП в городе Лесном, где погибли 7 пешеходов и еще 5 получили травмы.