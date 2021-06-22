Фасад вокзала Екатеринбург вновь украсили портреты участников Великой Отечественной войны

Фото: предоставлено СвЖД

Сегодня, 22 июня, когда в России отмечают День памяти и скорби, на здании вокзала Екатеринбург вновь появились фотографии уральцев, ушедших на фронт со свердловского перрона. Акция проводится в уральской столице уже во второй раз – впервые портреты 500 ветеранов в рамках проекта «Вокзал Памяти» были размещены на фасаде вокзала в прошлом году.

Фото: предоставлено СвЖД

Напомним, в апреле 2020 года СвЖД предложила всем, чьи родственники уходили на фронт из Свердловска, вместе собрать из фотографий мемориал «коллективной памяти». За полтора месяца на сайт народного проекта поступили сотни историй и фото участников войны со всех уголков страны, в том числе из городов-героев Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, а также из Украины и Казахстана.

При этом многие оригинальные снимки оказались выцветшими, а лица на некоторых из них были едва различимы. Поэтому часть фотографий пришлось реставрировать, используя возможности искусственного интеллекта.

Изображения объединили в коллективный портрет и напечатали на 12 полотнищах (общая площадь полотна более 350 квадратных метров). Среди героев – и участники боев, и ветераны предприятий, которые работали на Урале в годы войны и внесли большой вклад в Победу (в том числе и сотрудники Свердловской железной дороги). Черными рамками отмечены лица тех, кто не вернулся с войны.

Фото: предоставлено СвЖД

В следующем году к проекту присоединятся вокзалы других городов, где были важные точки отправки новобранцев на фронт – Перми, Тюмени и Ишима. Чтобы создать коллективный портрет воевавшего Урала, в течение года активисты продолжат собирать истории фронтовиков. Будет обновлена и инсталляция в Екатеринбурге.

Соавтором народных мемориалов по-прежнему может стать каждый желающий. Для этого необходимо зайти на сайт проекта ВокзалПамяти.рф, коротко рассказать о родственнике-фронтовике и прикрепить его фотографию. Портрет ветерана появится на фасаде вокзала соответствующего города, а также будет размещен в виртуальном «Зале славы» на сайте проекта.

Фото: предоставлено СвЖД

Рассказать свою историю и поддержать акцию также можно в социальных сетях с хэштегом #вокзалпамяти.