В Свердловской области за два дня в торговых центрах вакцинировались от коронавируса больше 10 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область за неделю поступило 57,9 тысячи доз вакцины от коронавируса. К концу недели в регионе ждут поставки «Спутник V» в 20,1 тысячу доз и 3240 доз «ЭпиВакКороны». Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава региона.

Также Евгений Куйвашев отметил, что в последние дни интерес жителей Свердловской области к прививочной кампании заметно растет. По его словам, в пункты вакцинации в торговых центрах, сейчас приходит в два раза людей больше, чем неделей раньше.

- Более 10 тысяч человек вакцинировались за последние два дня. Идет вакцинация пациентов при выписке из стационаров. Усиленно работают и поликлиники, и мобильные бригады, - написал губернатор.

Глава региона сообщил, что в регионе прилагаются все усилия, чтобы не было таких ситуаций, когда человек приходит на прививку, а вакцины не оказывается в наличии. Евгений Куйвашев поручил Минздраву добиваться новых поставок, чтобы вакцинировать как можно больше людей.

Также он отметил известного в городе ресторатора Евгения Кексина, который организовал вакцинацию сотрудников своих заведений.

- Уральцы в сложный период снова показывают себя ответственными, здравомыслящими людьми, готовыми противостоять этой напасти. Мы в этой ситуации должны сделать все, чтобы обеспечить людей вакциной, - добавил глава региона.

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