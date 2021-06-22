В Екатеринбурге в 2020 году подрос средний заработок горожан

По словам Алексея Орлова, зарплаты в Екатеринбурге постепенно растут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 22 июня выступил с годовым отчетом за 2020 год перед депутатами Гордумы.

Перечисляя экономические показатели, Орлов затронул вопрос о зарплатах в Екатеринбурге. Средний заработок, по словам градоначальника, по итогам года составил 57 892 рубля, что выше на 5,6% по отношению к уровню предыдущего «доковидного» года.

Отметим, что в Свердловской области средний заработок составлял в 2020 году 48 026 рублей, по России этот показатель достиг отметки в 51 083 рублей.