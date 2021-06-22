Фото: группа ВКонтакте ЗооСпас в Екатеринбурге

В Екатеринбурге зооволонтеры спасли двух котят из вкопанной узкой трубы, служащей опорой ограды у школы на Бисертской. Малышей случайно обнаружила проходившая мимо женщина. Она не смогла пройти мимо, услышав писк котят, и решила найти, откуда он идет.

- Наверное много людей проходило мимо, но только наша заявительница была единственной, кто почувствовал, что здесь рядом происходит какая-то беда. Заглянуть в высокую трубу ей было трудно, но поднятой рукой она наугад сделала фото на телефон. На фото из темной глубины трубы горели две пары глаз, - рассказали в группе Зооспас Екатеринбург.

Зооспасатель Евгений Зенков выехал на место, прихватив с собой экипировку. Изучив трубу, он выяснил, что котята - камышловый и черненький, находятся на глубине около 1,5 метров и решил, что достать их получится удочкой. Какое-то время захватить малышей петлей не удавалось, но все же в итоге котята были спасены.

- Как они оказались на дне высокой узкой трубы? Хотя мы обычно предпочитаем искать естественные объяснения, не связанные с вмешательством чьей-то злой воли, но вот здесь очень трудно представить, что они забрались и упали туда сами. И сразу двое, - рассказал Евгений Зенков.

Спасатели перестали слышать писк котят еще когда начали их вытаскивать и переживали, что они окажутся в критическом состоянии. Малышей посадили в мешок и отнесли в дом к женщине, которая вызвала спасателей – она согласилась их приютить. К счастью, когда мешок раскрыли, стало понятно, что с котятами все в порядке.

Жерло трубы спасатели плотно закрыли камнями, чтобы больше туда никто не угодил.