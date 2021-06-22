Мэр Екатеринбурга анонсировал обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Глава Екатеринбурга анонсировал масштабную вакцинацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 22 июня анонсировал введение обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан. Это связано с постепенным ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в уральской столице и в целом по Свердловской области.

По словам Орлова, в Екатеринбурге по состоянию на 22 июня 2021 года первым компонентом привились больше 205 тысяч человек, полный курс вакцинации прошли 175 тысяч человек.

- Не исключено, что сегодня будет принято решение об обязательной вакцинации. Эти решения выносит Роспотребнадзор, - говорит градоначальник, уточняя, что в эти категории попадут врачи и учителя.

Также, по всей видимости, на этой неделе будут введены ограничения на посещение массовых мероприятий, чтобы замедлить дальнейшее распространение вируса. При этом, Алексей Орлов подчеркнул, что вакцины в городе хватает.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге отменяют ежегодный музыкальный фестиваль Ural Music Night.

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