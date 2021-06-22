Выпил и нырнул: под Нижним Тагилом в реке утонул мужчина

Фото: паблик "Инцидент Нижний Тагил"

На реке Тагил неподалеку от горы Шихан около 16 часов 21 июня утонул местный житель, отдыхавший на берегу в компании женщины и еще одного мужчины.

Компания пришла на берег реки Тагил, чтобы отдохнуть. Все трое выпили, после чего один из отдыхавших мужчин решил искупаться. По словам очевидцев, он нырнул, после чего сразу пропал из поля зрения. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

На место выезжали сотрудники полиции и скорой помощи. Поисками тела погибшего мужчины занимаются водолазы. Проблема в том, что другие участники компании не помнят, где точно они отдыхали, так как находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В этом сезоне в Свердловской области утонули 16 человек, включая четырех детей.