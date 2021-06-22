Фото: пресс-служба Росгвардии

В Патрушах местные жители нашли артиллерийский снаряд и сообщили о необычной находке Росгвардии.

- Накануне в спецподразделение поступила информация о том, что житель села Патруши Сысертского района обнаружил вблизи своего дома подозрительный предмет, конструктивно схожий с артиллерийским снарядом, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Специалисты Росгвардии установили, что местные жители нашли 152-мм артиллерийский снаряд без взрывчатого вещества и взрывателя покрытый глубокой коррозией. Так как опасности находка не представляла, ее передали сотрудникам полиции.

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