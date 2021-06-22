Специалисты отмечают, что бесплатные препараты от коронавируса положены не только заболевшему, но и членам его семьи, с которыми он контактировал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом на Урале, возникает вопрос, продолжат ли заразившиеся люди получать бесплатные лекарства от болезни. В эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3FM) мы адресовали его Александру Харитонову, главному эпидемиологу города.

- Если пациент с коронавирусом находится на амбулаторном лечении, то медикаменты бесплатные положены и ему, и всем контактным по его семье, - рассказал Александр Харитонов. - Если есть клиника ОРЗ и подозрение на коронавирусную инфекцию, то еще до получения результатов лабораторных исследований пациенту и его контактным начинают выдавать препараты.

Добавим, что за сутки COVID-19 был обнаружен еще у 175 жителей Свердловской области. Из них 75 - в Екатеринбурге.