Мэр Екатеринбурга рассказал, как направить жалобу своему квартальному

Алексей Орлов на своей странице в Instagram спросил горожан, знают ли они своих квартальных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на своей странице в Instagram спросил горожан, знают ли они своих квартальных. Оказалось, что 90 процентов – нет.

- Результаты удручают, - написал мэр. - Это, конечно, наша недоработка. Будем исправляться.

Увидев результаты, Алексей Орлов решил рассказать горожанам, как узнать своего квартального и для чего это нужно. Мэр написал, что на сайте города можно найти раздел «Справка», в нем нажать «Квартальные нашего города» и «Кто мой квартальный», где можно вписать, например, свой домашний адрес. В открывшемся окне появится фамилия, имя и отчество вашего квартального, его телефон и электронный адрес.

- Теперь вы узнали своего квартального и можете направлять ему свою жалобу. На что можно пожаловаться? Незаконная торговля и реклама, парковки, брошенный транспорт, мусор, неубранный снег, сломанные детские площадки, - объясняет глава города.

Алексей Орлов напомнил, что в ближайшее время полномочия квартальных будут расширены - депутаты примут поправки в областной закон, после чего инспекторы будут наделены правом составлять административные протоколы.