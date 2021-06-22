Заболевание индийским штаммом быстрее переходит из легкой формы в тяжелую. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки коронавирус выявлен еще у 175 человек. Причем выявляется уже не только «классический» COVID-19, но и его более поздние разновидности, например индийский штамм, который также называют вариантом дельта. Информацию об этом в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3FM) сегодня подтвердил главный эпидемиолог города Александр Харитонов.

- Мы не являемся какой-то изолированной территорией, тем более при существующей миграции населения. Конечно индийский штамм есть, - сказал Александр Харитонов. - Не надо пугаться что новый штамм индийский. Да, вирус мутирует, но основа его остается прежней. И сам по себе коронавирус, будь он хоть британским, хоть индийским, в своей основе остается коронавирусом. При любой мутации меры профилактики остаются одинаковыми.

Александр Харитонов отметил, что у человека, заразившегося индийским штаммом отличается клиническая картина. Например, заболевание быстрее переходит из легкой степени в тяжелую.

- Человек быстрее тяжелеет, если своевременно не начать лечение. А так все это одно и то же, - говорит Александр Харитонов.