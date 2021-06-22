Едем к морю: туристов обеспечат интернетом на трассе М4 «Дон»

Фото: предоставлено пресс-службой Мегафон

Более 60% туристов приезжают в Крым на машине. Таковы данные министерства туризма Республики за последний год. Жители Среднего Урала, планирующие поездку к морю, будут обеспечены бесперебойной связью в дороге. МегаФон построит и модернизирует более 200 базовых станций на трассе М4 «Дон».

Стабильный интернет и голосовая связь будет доступна на всех участках трассы общей протяженностью 1543 км и в близлежащих населенных пунктах.

В 2021 году будут построены и модернизированы 50 базовых станций, а до конца 2022 года – более 150. Особое внимание будет уделяться покрытию сети 4G, которое после завершения строительства увеличится на 1297 км. Абоненты смогут общаться в мессенджерах, смотреть видео, вызвать помощь, а бизнес – внедрять сервисы для мониторинга транспорта и контроля состояния дорог.

- Ежедневный пассажиропоток на трассе М4 составляет более 80 тысяч человек, и наша задача обеспечить максимальный сервис для абонентов. Реализация проекта также позволит улучшить связь в населённых пунктах, находящихся вблизи трассы, – отмечает директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Абоненты МегаФона активно пользуются мобильными сервисами в дороге. В 2021 году общая длительность звонков на трассе М4 «Дон» составляет в среднем более 15 тыс. часов в день. Также абоненты активно используют мобильный интернет и приложения: более 40% всего мобильного интернет-трафика приходится на YouTube, Instagram и TikTok, также популярен в дороге сервис МегаФон ТВ.