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Недвижимость22 июня 2021 12:26

В Свердловской области заселили первый «наёмный дом»

Ключи жильцам вручит губернатор Евгений Куйвашев
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Ключи новоселам вручит губернатор Свердловской области

Ключи новоселам вручит губернатор Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Нижняя Тура Свердловской области заселили первый «наёмный дом», ключи от квартир жильцам 23 июня вручит глава региона Евгений Куйвашев.

Жилье такого статуса не предполагает выкупа, однако есть значимый плюс: стоимость аренды в таких квартирах значительно дешевле, чем в среднем по рынку. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Начало строительства «наемных домов» в Свердловской области связано с тем, чтобы привлечь на отдаленные территории квалифицированных специалистов, прежде всего. врачей и учителей.