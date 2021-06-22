В Екатеринбурге отремонтируют Исторический сквер

Алексей Орлов рассказал, как Екатеринбург готовится к Универсиаде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Историческом сквере в самом центре Екатеринбурга в 2022 году проведут капитальный ремонт. Это связано с тем, что в юбилейный для уральской столицы год здесь проведут несколько мероприятий, связанных со Всемирной студенческой универсиадой 2023 года. В частности, именно в сквере будет размещена фан-зона для болельщиков.

- Исторический сквер будет использован для фан-зоны. Когда мы с губернатором неделю назад обход делали, в том числе осматривали исторический сквер, мы его планируем с апреля следующего года поставить на капитальный ремонт, приведем его в порядок, и в 2023 году там будут проходить мероприятия, связанные с проведением Универсиады, - рассказал Глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Также во время Универсиады будут задействованы спортивные объекты Екатеринбурга. В их числе мэр Алексей Орлов назвал плавательный бассейн «Калининец», бассейн на стадионе «Юность», крытый каток «Снежинка», ФОК «Соболь».

- Все работы ведутся в плановом режиме. Отставаний у нас нет. По финансированию по всем объектам у нас все решения приняты, - заключил Глава Екатеринбурга.