Мэр Екатеринбурга рассказал, что дают городу национальные проекты

Алексей Орлов рассказал, что дают городу национальные проекты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Гордумы Екатеринбурга. В своей речи мэр рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться уральской столице в 2020 году. В первую очередь, это, безусловно, новая коронавирусная инфекция.

Практически по каждому пункту Алексей Орлов говорил о перспективах на текущий год, так как большая часть городских процессов не ограничиваются одним годом.

Среди прочего, отвечая на вопросы депутатов Гордумы, Глава Екатеринбурга рассказал о национальных проектах, в которых принимает участие уральская столица.

- Мы участвовали в реализации пяти национальных проектов в Екатеринбурге: «Демография», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги» и «Экология». В рамках последнего мы занимаемся рекультивацией Широкореченского полигона. Удалось привлечь серьезные ресурсы на наши знаковые объекты. Это Театр кукол, где мы завершим капитальный ремонт и откроем его в этом году, - рассказал Алексей Орлов.

Также, по словам Главы города, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Екатеринбург завершает строительство трех детских садов.

- Парк имени 22 Партсъезда мы тоже планируем ко Дню города открыть. 60 единиц автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Темпы мы сбавлять не планируем, - заверил народных избранников мэр уральской столицы.