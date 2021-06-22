В Свердловской области 12 школьников выгнали с ЕГЭ за нарушения

Школьники, которых выгнали с экзамена, пользовались телефонами и шпаргалками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области одиннадцатиклассники вовсю готовятся к выпускному и сдают последние экзамены. В департаменте информационной политики региона рассказали о результатах школьников. Оказалось, что в этом году за время основного периода сдачи ЕГЭ аж 12 ребят выгнали с него за нарушения.

- У четырех были обнаружены смартфоны, остальные пользовались шпаргалками. Возможности пересдать экзамен в этом году у нарушителей не будет, - рассказали в департаменте информполитики.

Однако есть и хорошие новости – сегодня подсчитали результаты прошедшего 3 и 4 июня экзамена по русскому языку и выяснилось, что 55 выпускников написали его на 100 баллов. Всего по итогам пяти экзаменов в регионе насчитывается 84 «стобалльника».

Отметим, что для получения аттестата выпускникам необходимо было набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием - не менее 70 баллов.