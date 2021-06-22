В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего офис микрозаймов и магазин

Уголовное дело в отношении обвиняемого в разбое уральца, будет рассматривать Железнодорожный районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего уральца, ограбившего офис микрозаймов и магазин сотовых телефонов в апреле 2021 года. Чтобы забрать деньги, он связывал сотрудников и угрожал им пистолетом.

- Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В микрофинансовую организацию на улице Техническая мужчина наведался днем 3 апреля. Угрожая пистолетом, он связал руки сотруднице офиса скотчем и потребовал отдать ему деньги. Девушка, испугавшись за свою жизнь, открыла ящик под рабочим столом, а грабитель вытащил из него больше 9 тысяч рублей. После этого той же липкой лентой он привязал ее к креслу и сбежал.

В следующий раз, буквально через три дня после нападения на микрозаймы, он решил ограбить магазин сотовых на той же улице. Снова угрожая пистолетом сотруднику, он потребовал открыть витрины и вытащил из них телефоны на 356 тысяч рублей. После этого, связав руки продавца за спиной он скрылся с места преступления.

Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.