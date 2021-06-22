В Нижнем Тагиле инвалид-олигофрен трогал 14-летнюю падчерицу за интимные места

По версии следствия, преступление произошло 19 июня Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Нижнем Тагиле 36-летнего мужчину, являющегося инвалидом второй группы в связи с олигофренией, обвинили в том, что он приставал к 14-летней падчерице.

- С заявлением в правоохранительные органы обратилась мама подростка. Она рассказала, что ее муж трогал падчерицу за интимные места, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

36-летний обвиняемый работает приемосдатчиком товара в ТЦ «Кит» в Нижнем Тагиле. После задержания он дал признательные показания.

СК завел на мужчину уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». По ней инвалиду грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.