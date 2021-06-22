В регионе не планируют вводить жесткие карантинные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за третьей волны коронавируса начали отменять массовые мероприятия, но по всей видимости других жестких карантинных мер водить в регионе не собираются. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков. Он заверил, что, не смотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, речи, например, о выходных, как в Москве, и каникулах не идет.

- Плюсом времени года является то, что каникулы не нужны. Школьники, студенты, дети не посещают образовательные организации. Мы не планируем вводить дополнительные каникулы. Но вузы имеют право перевести на дистант невакцинированных студентов с сентября. Я бы рекомендовал молодым людям задуматься о вакцинации. Детские лагеря работают, туда принимали только привитых педагогов, - рассказал Е1.RU Павел Креков.

Также вице-губернатор успокоил свердловчан, что закрывать границы, авиа- и ж/д сообщение в Свердловской области не будут. Главное сейчас, по его словам, избегать скопления людей в местах массового пребывания.

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