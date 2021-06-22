Могут ли забрать в вытрезвитель из дома: разъясняет прокуратура

Из дома в вытрезвитель человека могут забрать, если он представляет опасность для других жильцов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Граждан, которые находятся в состоянии опьянения в общественном месте и не могут самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, сотрудники полиции обязаны доставить в медорганизацию или вытрезвитель. Об этом информируют сотрудники Прокуратуры Орджоникидзевского района города Екатеринбурга.

Доставить в вытрезвитель или полицию могут и из дома, если пьяный гражданин может причинить вред жизни и здоровью других лиц, нанести ущерб имуществу. Но для этого необходимо письменное заявление от граждан, находящихся совместно с ним в жилище.

Состояние опьянения определяется по критериям, установленным Минздравом России. Пьяного гражданина проверяют по оперативно-справочным и розыскным учетам, устанавливают его личность. При необходимости сотрудники полиции оказывают ему первую помощь, вызывают бригаду СМП, обеспечивают сохранность его имущества.

Если необходимости в медицинской эвакуации нет, и пьяный гражданин отказался от медицинского вмешательства, его доставляют в вытрезвитель, а при наличии оснований для задержания – в отдел полиции.

Эти положения прописаны в Приказе МВД РФ от 13 апреля 2021 г. № 212 «Об утверждении Порядка доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации либо в служебные помещения территориальных органов или подразделений полиции».

Также данным Приказом предусмотрены и меры безопасности при доставлении пьяных граждан, в частности: доставление лиц в состоянии опьянения осуществляется нарядом полиции в составе не менее двух человек на служебном автотранспорте, производится личный досмотр граждан, в целях обнаружения предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия. Во время оказания медицинской помощи, сотрудниками полиции обеспечивается безопасность выездной бригады СМП.

Документ зарегистрирован в Минюсте РФ 07 июня 2021 года.