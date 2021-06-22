На Урале 16-летний подросток избил железной крышкой родственников за то, что они спаивали его мать

Следственный комитет возбудил на парня уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале подросток избил родственников из-за того, что они спаивали его мать. При этом 16-летний парень использовал крышку от бака для воды.

В итоге СК завел на подростка уголовное дело.

Инцидент произошел в конце мая в деревне Конево, расположенной в Артинском районе. 16-летний парень пришел в частный дом к своим родственникам.

- По словам подозреваемого, конфликт с родственниками у него случился из-за того, что он был не доволен тем, что они спаивают его мать. Он начал предъявлять им за это претензии, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Конфликт перерос в перепалку. В какой-то момент парень схватил первое, что попалось ему под руку. Этим предметом стала металлическая крышка от бака для воды. Ей он нанес своей 57-летней тете удар в область уха.

Затем под руку (точнее крышку от бака) подвернулся ее 16-летний сын. Агрессивный родственник нанес ему не меньше трех ударов. Позже врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и перелом затылочной кости. Следствие оценило эти травмы как тяжкий вред здоровью.

В итоге на парня завели уголовное дело по второй части статьи 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).