Предварительная запись в мобильный пункт не нужна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 22 июня, поставить прививку от коронавируса можно в шести мобильных пунктах. Публикуем список пунктов вакцинации, в которых можно привиться первым компонентом:

- ТРК «Парк Хаус» - с 10.00 до 14.00;

- ТЦ «Дирижабль» - с 11.00 до 14.00;

-ТЦ «МЕГА» - с 15.00 до 19.00;

- Гипермаркет «Сима-Ленд» - с 10.00 до 18.00;

- Аэропорт «Кольцово» (терминал внутренних авиалиний, здравпункт) - с 13.00 до 19.00;

- ТЦ «ОМЕГА» - с 16.00 до 19.00.

Также сегодня, 22 июня, работает мобильный пункт вакцинации в ТРЦ «DEPO» в Нижнем Тагиле. Там поставить первый компонент вакцины можно с 16.00 до 20.00.

Напомним, что предварительная запись в мобильный пункт не нужна. Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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