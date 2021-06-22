В Свердловской области в полтора раза выросло количество вакансий с удаленным форматом работы

Только за июнь было размещено 1,4 тысячи объявлений о поиске сотрудников на удаленку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за год в полтора раза выросло количество вакансий с удаленным форматом работы. Об этом свидетельствуют данные hh.ru.

- За 2020 год было открыто 5,7 тысячи вакансий с удаленным форматом работы, что в полтора раза больше, чем в 2019 году, - рассказали в компании.

С начала 2021 года в регионе размещено 6,7 тысяч объявлений о поиске сотрудников на удаленку. Из них 1,4 тысячи вакансий разместили в июне, что больше, чем за весь апрель 2021 года (1,3 тысячи). Сейчас работодатели ищут на удаленку, например, ведущего системного администратора, Java-разработчика, монтажера на детский YouTube канал и оператора по сохранению клиентов.