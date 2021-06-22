Не смотря на дождь, екатеринбуржцам пообещали теплую погоду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, во вторник, 22 июня синоптики обещают кратковременный дождь и грозу. Кроме того в городе вновь будет бушевать сильный ветер – до 14 метров в секунду.

- На текущей неделе преобладающими будут северо-западные ветры. Атмосферные фронты ещё не раз посетят Урал: ожидается два, кое-где три дня с кратковременным дождем, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

При этом по прогнозам синоптиков, в город вернется летняя температура воздуха – от +27 до +29 градусов.