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Общество22 июня 2021 7:15

В Екатеринбурге пройдет дождь с грозой

Воздух прогреется до +29 градусов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Не смотря на дождь, екатеринбуржцам пообещали теплую погоду

Не смотря на дождь, екатеринбуржцам пообещали теплую погоду

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, во вторник, 22 июня синоптики обещают кратковременный дождь и грозу. Кроме того в городе вновь будет бушевать сильный ветер – до 14 метров в секунду.

- На текущей неделе преобладающими будут северо-западные ветры. Атмосферные фронты ещё не раз посетят Урал: ожидается два, кое-где три дня с кратковременным дождем, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

При этом по прогнозам синоптиков, в город вернется летняя температура воздуха – от +27 до +29 градусов.