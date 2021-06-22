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Общество22 июня 2021 6:32

В Нижнем Тагиле выбрали кандидатов на звание почетного гражданина

Ими стали депутат Владимир Антонов и директор музея Алла Пислегина
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Кто из двух финалистов будет удостоен почетного звания, решат на заседании Нижнетагильской городской Думы

Кто из двух финалистов будет удостоен почетного звания, решат на заседании Нижнетагильской городской Думы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле выбрали кандидатов на звание почетного гражданина города. Ими стали депутат Владимир Антонов и директор музея Алла Пислегина. Выбор финалистов осуществлялся тайным голосованием. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

- Городской организационный комитет по подготовке и проведению Дня города-2021 определил кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил», - рассказали в администрации города.

Всего рассматривались на звание почетного гражданина пять претендентов. Каждый из них внес значимый вклад в развитие своей сферы деятельности и города Нижний Тагил. Кто из двух финалистов будет удостоен почетного звания, решат на заседании Нижнетагильской городской Думы.

Отметим, сейчас звание почетного гражданина города Нижний Тагил» имеют 107 тагильчан.