Кто из двух финалистов будет удостоен почетного звания, решат на заседании Нижнетагильской городской Думы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле выбрали кандидатов на звание почетного гражданина города. Ими стали депутат Владимир Антонов и директор музея Алла Пислегина. Выбор финалистов осуществлялся тайным голосованием. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

- Городской организационный комитет по подготовке и проведению Дня города-2021 определил кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил», - рассказали в администрации города.

Всего рассматривались на звание почетного гражданина пять претендентов. Каждый из них внес значимый вклад в развитие своей сферы деятельности и города Нижний Тагил. Кто из двух финалистов будет удостоен почетного звания, решат на заседании Нижнетагильской городской Думы.

Отметим, сейчас звание почетного гражданина города Нижний Тагил» имеют 107 тагильчан.