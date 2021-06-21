Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2021 19:57

Пансионат на Урале оштрафовали за несоблюдение мер против коронавируса

Сумма взыскания составила 200 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пансионат привлекли к административной ответственности и оштрафовали

Пансионат привлекли к административной ответственности и оштрафовали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области оштрафовал пансионат для пожилых людей и инвалидов в поселке Асбест под Сысертью за несоблюдение мер против коронавируса. В ходе проверки специалисты обнаружили нарушения требований санитарного законодательства.

- В учреждении нарушались требования к контролю за проведением термометрии сотрудников, использованию СИЗ, обеззараживанию воздуха, приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств, хранению уборочного инвентаря, прохождению периодических медицинских осмотров сотрудниками пансионата, - сообщают в пресс-службе роспотребнадзора Свердловской области.

Пансионат привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 200 тысяч рублей, а в адрес юридического лица выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.