Пансионат на Урале оштрафовали за несоблюдение мер против коронавируса

Пансионат привлекли к административной ответственности и оштрафовали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области оштрафовал пансионат для пожилых людей и инвалидов в поселке Асбест под Сысертью за несоблюдение мер против коронавируса. В ходе проверки специалисты обнаружили нарушения требований санитарного законодательства.

- В учреждении нарушались требования к контролю за проведением термометрии сотрудников, использованию СИЗ, обеззараживанию воздуха, приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств, хранению уборочного инвентаря, прохождению периодических медицинских осмотров сотрудниками пансионата, - сообщают в пресс-службе роспотребнадзора Свердловской области.

Пансионат привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 200 тысяч рублей, а в адрес юридического лица выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.