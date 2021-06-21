В уральском поселке Флюс дотла сгорел дом на двоих хозяев

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент"

В уральском поселке Флюс, который находится под Первоуральском, поздним вечером 20 июня загорелся частный дом. Огонь охватил внушительную площадь в 254 квадратных метра. На этой территории сгорели надворные постройки, частная баня и большой жилой дом на двух хозяев. Об этом сообщает паблик Вконтакте «Инцидент».

- В тушении пожара были задействованы десять единиц техники, 20 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда Первоуральск, - заявляют в ГУ МЧС по Свердловской области.

Подписчики «Инцидента» сообщают, что пожар мог начаться с бани, которую пытались затопить нетрезвые владельцы одной половины дома. В пожаре чудом обошлось без погибших и пострадавших. Когда дом уже полыхал, внутри находились трое взрослых и ребенок, они успели спастись, однако все их имущество сгорело дотла.