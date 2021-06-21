В Екатеринбурге женщина отсудила у минздрава деньги из-за отсутствия льготного инсулина

Суд частично удовлетворил требования заявительницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местная жительница отсудила у минздрава деньги за препарат, который ей полагается по льготам. С 2019 года она из-за своего заболевания бесплатно получает международное лекарство под названием «Лантус СолоСтар» в качестве социальной поддержки. Однако в мае прошлого года женщина не смогла забрать препарат по рецепту. Фармацевты сослались на то, что его не было в аптеке.

Чтобы исправить эту ситуацию, ее поставили на отсроченное обеспечение. Также ей предлагали аналог лекарства, однако екатеринбурженка побоялась использовать подобный препарат, поэтому купила инсулин нужной марки самостоятельно, заплатив за это почти три тысяч рублей.

- Позже женщина обратилась в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к Министерству здравоохранения Свердловской области, в котором просила взыскать с ответчика 2 991 рубль – стоимость приобретенного препарата, и 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, - сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд частично удовлетворил требования заявительницы и назначил ей выплатить 1196 рублей за лекарство и еще две тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.