В Камышловский отдел полиции с проверкой нагрянул глава Свердловского МВД

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Глава Свердловского МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков приехал с проверкой в Камышлов, чтобы посмотреть, как работает местный отдел полиции. Во время совещания перед ним с докладом выступили руководители служб, влияющие на раскрываемость преступлений в муниципалитете.

- За отчетный период в районе органами внутренних дел пресечено 29 фактов незаконного оборота наркотиков, 4 — оружия, расследовано и направлено в суд 51 уголовное дело по различным составам, задокументировано 16 преступлений экономической направленности, - сообщил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Александр Мешков отметил, что в отделе имеется резерв, чтобы еще эффективнее работать с вопросами, связанными с противодействием наркотрафику, подростковой преступности, грабежам и разбоям, хищениям собственности граждан.

Начальник ГУ МВД Свердловской области дал ряд поручений по конкретным направлениям работы и назначил сроки устранения допущенных ошибок