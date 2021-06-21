В Екатеринбурге троллейбус № 7 временно меняет маршрут

Транспорт перестанет ходить на участке от остановки «Институт связи» до «Посадской» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге часть маршрута троллейбуса № 7 временно закроется из-за проведения работ по строительству тепломагистрали на перекрестке улиц Посадская и Белореченская. Общественный транспорт перестанет ходить на участке от остановки «Институт связи» до «Посадской» в обоих направлениях с 00:00 22 июня до 05:00 19 июля 2021 года.

- В обозначенный период времени троллейбус седьмого маршрута проследует от станции «Академическая» по улицам Мира – Малышева – Репина – Крауля до станции «Крауля», - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В обратном направлении общественный транспорт будет двигаться от остановки «Крауля» по следующим улицам: Крауля – Репина – Малышева – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая.