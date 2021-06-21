В Екатеринбурге в районе Уралмаша появится новый детский сад на 125 мест

Вопрос строительства школ и детских садов находится на особом контроле главы Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Уралмаше появится новый детский сад на 125 мест. Здание появится га границе улиц 40-летия Октября – 22 Партсъезда и Машиной строителей. Такое предложение внес глава уральской столицы Алексей Орлов, сейчас готовятся проекты планировки и межевания территории.

- Вопрос строительства школ и детских садов находится на особом контроле главы Екатеринбурга. Муниципалитет ведет строительство системно, в соответствии с разработанной в Администрации «тепловой картой», - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в 2021 году для детей в возрасте от 3 до 4 лет комплектуется 11 508 мест, а в прошлом году их было 12 759. Их стало меньше из-за снижения потребности. Для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет будет комплектоваться 322 места, а в 2020 году таких мест было всего 30.