В Екатеринбурге мужчина ударил женщину-продавца, попросившую надеть его маску

От удара женщина упала. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге мужчина ударил продавщицу, которая попросила его надеть маску.

Инцидент произошел в ТЦ «Парк Хаус» в магазине «Детский мир». Выходка мужчины, ударившего женщину, попала на видео, которое опубликовал telegram-канал «Екатское чтиво».

На кадрах видно, что грузный покупатель сначала пнул нагой тележки, а затем ударил в лицо продавщицу.

- Сообщение по данному факту поступило в отдел полиции № 3. По данному факту служба участковых уполномоченных территориального ОВД проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.