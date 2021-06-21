В Екатеринбурге местного жителя осудили за нападение на судебного пристава

По решению суда уралец проведет в колонии-поселении следующие два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местного жителя осудили за нападение на пристава. Мужчину признали виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». В следствии установили, что в декабре 2020 обвиняемый пытался попасть на судебное заседание в Чкаловском районном суде.

- Мужчина не мог представить документов, которые бы подтверждали его участие в этом процессе, поэтому судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов стал препятствовать проходу гражданина. В ответ на законные действия судебного пристава подсудимый напал на него, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

По делу проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая судебные экспертизы, проанализированы записи с камер видеонаблюдения, допрошен ряд свидетелей. По решению суда уралец проведет в колонии-поселении следующие два года.