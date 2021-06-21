В Екатеринбурге с 22 июня два городских автобуса поменяют свой маршрут

Закрывается движение транспорта на перекрестке улиц Посадской и Белореченской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 22 июня изменится схема движения двух маршрутов автобусов. Общественный транспорт под номерами 18 и 21 поменяет курс из-за строительных работ на тепломагистрали. Закрывается движение транспорта на перекрестке улиц Посадской и Белореченской. Как долго продлится ремонт, пока неизвестно.

- Маршрут №18 будет следовать в направлении остановочного пункта «Академгородок» от остановки «Посадская» и пройдет по следующим улицам: Белореченская — Гурзуфская — Посадская — Белореченская, далее по маршруту. В направлении «УрФУ» без изменений, - сообщают в ЕМУП «Гортранс».

На пути следования 18 автобуса введут остановку «Гурзуфская» в направлении «Академгородка». В маршрут №21 появятся следующие изменения: в направлении остановочного пункта «Ж/д вокзал» от остановки «Белореченская» будет следовать по улицам: Белореченская — Посадская — Белореченская — ул. Гурзуфская — ул. Посадская, далее по маршруту. В направлении «Краснолесье» без изменений.