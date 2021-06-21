В Свердловской области ужесточат масочный режим

Проверять соблюдение мер безопасности в регионе будут контрольные группы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за третьей волны коронавируса ужесточат масочный режим. По словам главы региона, проверять соблюдение мер безопасности в регионе будут контрольные группы. Евгений Куйвашев сегодня поручил возобновить их работу.

- Наши потери в этой борьбе с коронавирусом слишком велики. Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности. Поснимали маски в магазинах и общественном транспорте. Перестали заботиться о себе и об окружающих, - написал губернатор ан своей странице в Instagram.

Напомним, что Евгений Куйвашев также сообщил об отмене школьных выпускных и «Ночи музыки» из-за коронавируса, которые должны были пройти 25 июня, а также о закрытии фан-зоны ЕВРО-2020 на «Екатеринбург Арене».