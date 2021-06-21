Сейчас в лагере дезинфицируют помещения, чтобы ребята могли заехать на смену Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Нижним Тагилом из-за заболевшего коронавирусом сотрудника закрыли детский лагерь «Звездный». Информацию об этом подтвердили в региональном оперштабе.

- В рамках подготовки ко второму заезду проводилось в соответствии с санитарными требованиями ПЦР-тестирование сотрудников, что позволило во время выявить инфицированного COVID-19 и не допустить заражения. Круг контактных лиц определен, - рассказали в оперштабе.

Сейчас в лагере дезинфицируют помещения. Как только ее закончат, он возобновит работу в штатном режиме и ребята, планирующий отдых здесь, смогут заехать.